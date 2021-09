Cherbourg-en-Cotentin La Cité de la Mer Cherbourg-en-Cotentin, Manche Rencontre avec Laurent Marie La Cité de la Mer Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Rencontre avec Laurent Marie La Cité de la Mer, 30 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Fête de la science 28 – 30 septembre

La Cité de la Mer Le Dôme. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les thèmes qui seront abordés pendant ces rencontres : l’apnée, la biodiversité des espèces, le peuple des Inuits leur mode de vie, le climat et l’impact de l’homme sur l’environnement.

Chaque rencontre comportera un temps de questions/réponses.



Collèges : mardi 28 septembre 14h & mercredi 29 septembre 9h30Elémentaires : jeudi 30 septembre 9h30 Normandie>Manche

La Cité de la Mer Allée du Président Menut 50130 Cherbourg-en-Cotentin 50130 organisateur : http://www.ledome.info La Cité de la Mer

