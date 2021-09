Cherbourg-en-Cotentin La Cité de la Mer Cherbourg-en-Cotentin, Manche Génération Océan La Cité de la Mer Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Génération Océan La Cité de la Mer, 30 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Fête de la science 28 – 30 septembre

La Cité de la Mer Le Dôme. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 28 septembre – 09h30 à 18h00

mercredi 29 septembre – 09h30 à 18h00

jeudi 30 septembre – 09h30 à 18h00 Normandie>Manche

La Cité de la Mer Allée du Président Menut 50130 Cherbourg-en-Cotentin 50130 organisateur : http://www.ledome.info La Cité de la Mer

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu La Cité de la Mer Adresse Allée du Président Menut 50130 Cherbourg-en-Cotentin Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville La Cité de la Mer Cherbourg-en-Cotentin