Cherbourg-en-Cotentin La Cité de la Mer Cherbourg-en-Cotentin, Manche Les harmonies invisibles La Cité de la Mer Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Les harmonies invisibles La Cité de la Mer, 28 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Fête de la science 28 septembre

La Cité de la Mer La Cité de la Mer. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 28 septembre – 20h30 à 22h00 C’est en présence de son frère Vincent Marie, réalisateur, que Laurent Marie, explorateur, présentera pour la première fois à La Cité de la Mer “Les Harmonies Invisibles”, leur nouveau film. Une production inédite de 77 minutes réalisée à la suite de leur expédition dans le Grand Nord Canadien, à la rencontre du peuple Inuit et des espèces qui peuplent ce territoire.

Il faut dire que les 2 frères ont été tout petits bercés par les contes inuits, que leur racontait leur père. De cet imaginaire enfantin est né le projet concret de réaliser un film mettant en lumière le peuple Inuit et tout autant la quête du Narval et les légendes qui l’entourent. Ce film présenté dans l’auditorium de La Cité de la Mer, est labélisé « Eté polaire » : une initiative culturelle nationale portée par le « Fonds de Dotation Paul-Emile Victor ».

A l’issue de la projection, les deux frères proposeront à la vente le dvd du film qui comporte de nombreux bonus dont des courts-métrages sous forme de contes destinés aux enfants. Ils feront de même et dédicaceront leur nouvel ouvrage jeunesse dédié à la légende du Narval (informations à venir ).

SOIRÉE GRATUITE / RÉSERVATION DES PLACES OBLIGATOIRE, PAR MAIL : soiree@citedelamer.com

Le public inscrit devra impérativement présenter dès 19h45 le mardi 28 septembre dans la nef d’accueil un pass sanitaire valide ou un test PCR/antigénique négatif pour accéder à la soirée dans l’auditorium. Fermeture des portes à 20h20. Normandie>Manche

La Cité de la Mer Allée du Président Menut 50130 Cherbourg-en-Cotentin 50130 organisateur : https://www.citedelamer.com/ La Cité de la Mer

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu La Cité de la Mer Adresse Allée du Président Menut 50130 Cherbourg-en-Cotentin Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville La Cité de la Mer Cherbourg-en-Cotentin