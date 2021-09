Orsay La Bouvèche Essonne, Orsay Les hasards de la vie La Bouvèche Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Les hasards de la vie La Bouvèche, 10 octobre 2021, Orsay. Fête de la science 09 – 10 octobre

La Bouvèche Commune d’Orsay. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 De la courte paille à l’effet papillon, en passant par les statistiques et la courbe de Gauss, 24 manipulations simples vous permettront de mieux maîtriser le hasard. Le hasard désigne l’imprévisibilité de la vie, ce que les philosophes ont appelé la contingence du futur. Celle-ci aurait trois sources: la nature, les hommes, les dieux. On peut imaginer, dans la culture occidentale, que les hasards de la vie résultent de la nature imprévisible de beaucoup de phénomènes de la nature. Et pourtant, il n’en est pas toujours ainsi.

Cette exposition a été conçue par Centre Science Île-de-France>Essonne

La Bouvèche Allée de la bouvèche 91400 Orsay 91400 organisateur : https://www.mairie-orsay.fr/ La Bouvèche

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu La Bouvèche Adresse Allée de la bouvèche 91400 Orsay Ville Orsay lieuville La Bouvèche Orsay