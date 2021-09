L’effet placebo : le vrai, le faux, le flou La Baie des Singes, 10 octobre 2021, Cournon-d'Auvergne.

Fête de la science 10 octobre

La Baie des Singes astu’sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 17h00 à 18h30

Olivier Serpe, responsable secteur sciences et techniques – Médiathèque des Jardins de la Culture (Riom Limagne et Volcans). Marie-Catherine Mérat – Journaliste scientifique Sciences et vie junior.

La Baie des Singes, Cournon-d’Auvergne et sur Youtube

Le placebo est-il un médicament comme les autres ? Entre mythe et réalité, idées reçues et démonstration scientifique, que savons-nous de l’effet placebo ? Rendez-vous avec des scientifiques locaux pour tout savoir sur l’effet placebo, les croyances associées et les faits scientifiquement établis à ce jour.

Cet évènement Echosciences a lieu dans le cadre d’un partenariat avec le média The Conversation.

Public adulte – Plus d’informations et réservations sur echosciences-auvergne.fr

La Baie des Singes 6 Avenue de la République 63800 Cournon-d’Auvergne 63800

