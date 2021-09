Mulhouse Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Exposition « Circumnavigation jusqu’à épuisement » Kunsthalle Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Exposition « Circumnavigation jusqu’à épuisement » Kunsthalle Mulhouse, 31 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 01 juillet – 31 octobre

Kunsthalle Mulhouse Kunsthalle Mulhouse. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 01 juillet – 12h00

vendredi 02 juillet – 12h00

samedi 03 juillet – 14h00

dimanche 04 juillet – 14h00

lundi 05 juillet – 14h00

mardi 06 juillet – 14h00

mercredi 07 juillet – 12h00

jeudi 08 juillet – 12h00

vendredi 09 juillet – 12h00

samedi 10 juillet – 14h00

dimanche 11 juillet – 14h00

lundi 12 juillet – 14h00

mardi 13 juillet – 14h00

mercredi 14 juillet – 12h00

jeudi 15 juillet – 12h00

vendredi 16 juillet – 12h00

samedi 17 juillet – 14h00

dimanche 18 juillet – 14h00

lundi 19 juillet – 14h00

mardi 20 juillet – 14h00

mercredi 21 juillet – 12h00

jeudi 22 juillet – 12h00

vendredi 23 juillet – 12h00

samedi 24 juillet – 14h00

dimanche 25 juillet – 14h00

lundi 26 juillet – 14h00

mardi 27 juillet – 14h00

mercredi 28 juillet – 12h00

jeudi 29 juillet – 12h00

vendredi 30 juillet – 12h00

samedi 31 juillet – 14h00

dimanche 01 août – 14h00

lundi 02 août – 14h00

mardi 03 août – 14h00

mercredi 04 août – 12h00

jeudi 05 août – 12h00

vendredi 06 août – 12h00

samedi 07 août – 14h00

dimanche 08 août – 14h00

lundi 09 août – 14h00

mardi 10 août – 14h00

mercredi 11 août – 12h00

jeudi 12 août – 12h00

vendredi 13 août – 12h00

samedi 14 août – 14h00

dimanche 15 août – 14h00

lundi 16 août – 14h00

mardi 17 août – 14h00

mercredi 18 août – 12h00

jeudi 19 août – 12h00

vendredi 20 août – 12h00

samedi 21 août – 14h00

dimanche 22 août – 14h00

lundi 23 août – 14h00

mardi 24 août – 14h00

mercredi 25 août – 12h00

jeudi 26 août – 12h00

vendredi 27 août – 12h00

samedi 28 août – 14h00

dimanche 29 août – 14h00

lundi 30 août – 14h00

mardi 31 août – 14h00

mercredi 01 septembre – 12h00

jeudi 02 septembre – 12h00

vendredi 03 septembre – 12h00

samedi 04 septembre – 14h00

dimanche 05 septembre – 14h00

lundi 06 septembre – 14h00

mardi 07 septembre – 14h00

mercredi 08 septembre – 12h00

jeudi 09 septembre – 12h00

vendredi 10 septembre – 12h00

samedi 11 septembre – 14h00

dimanche 12 septembre – 14h00

lundi 13 septembre – 14h00

mardi 14 septembre – 14h00

mercredi 15 septembre – 12h00

jeudi 16 septembre – 12h00

vendredi 17 septembre – 12h00

samedi 18 septembre – 14h00

dimanche 19 septembre – 14h00

lundi 20 septembre – 14h00

mardi 21 septembre – 14h00

mercredi 22 septembre – 12h00

jeudi 23 septembre – 12h00

vendredi 24 septembre – 12h00

samedi 25 septembre – 14h00

dimanche 26 septembre – 14h00

lundi 27 septembre – 14h00

mardi 28 septembre – 14h00

mercredi 29 septembre – 12h00

jeudi 30 septembre – 12h00

vendredi 01 octobre – 12h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

lundi 04 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 12h00

jeudi 07 octobre – 12h00

vendredi 08 octobre – 12h00

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00

lundi 11 octobre – 14h00

mardi 12 octobre – 14h00

mercredi 13 octobre – 12h00

jeudi 14 octobre – 12h00

vendredi 15 octobre – 12h00

samedi 16 octobre – 14h00

dimanche 17 octobre – 14h00

lundi 18 octobre – 14h00

mardi 19 octobre – 14h00

mercredi 20 octobre – 12h00

jeudi 21 octobre – 12h00

vendredi 22 octobre – 12h00

samedi 23 octobre – 14h00

dimanche 24 octobre – 14h00

lundi 25 octobre – 14h00

mardi 26 octobre – 14h00

mercredi 27 octobre – 12h00

jeudi 28 octobre – 12h00

vendredi 29 octobre – 12h00

samedi 30 octobre – 14h00

dimanche 31 octobre – 14h00 De l’individu à l’industrie, il y a un monde que Clarissa Tossin observe. Comment exploitons-nous nos ressources naturelles ? Quels événements subissent-elles ? Qu’inventons-nous pour transformer notre environnement en un monde moderne, connecté et respectueux de la planète ?

Il est ici question de cycle de vie, de survie et de recyclage des matériaux. Grand Est>Haut-Rhin

Kunsthalle Mulhouse 16 Rue de la Fonderie 68100 Mulhouse 68200 organisateur : http://kunsthallemulhouse.com Kunsthalle Mulhouse

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Kunsthalle Mulhouse Adresse 16 Rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Kunsthalle Mulhouse Mulhouse