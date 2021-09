À la Découverte des Sciences et des Humanités Biomédicales Jussieu, 9 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 08 – 09 octobre

Jussieu Initiative Humanités Biomédicales de Sorbonne Université et le SiRIC CURAMUS. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00

L’Initiative Humanités Biomédicales de Sorbonne Université et le Site de Recherche Intégrée sur le Cancer (SiRIC) CURAMUS vous invitent à venir découvrir leurs projets de recherche en sciences et en humanités biomédicales le vendredi 8 et le samedi 9 octobre.



Vous pourrez discuter avec des doctorants et post-doctorants de leur thèse et projets en cours lors de notre session Speed Science – des face-à-face de 5 minutes avec nos jeunes chercheurs qui auront pour objectif de vous intriguer et de vous donner envie d’en savoir plus.



Vous aurez également l’occasion de vous plonger dans les trois grands axes du SiRIC CURAMUS et ses recherches sur les cancers immuno-hématologiques rares et sur les tumeurs à instabilité des microsatellites grâce à trois courts films d’animation en stop-motion.



Puis vous pourrez découvrir nos grands projets en sciences et en humanités biomédicales, qui portent sur les émotions dans la relation thérapeutique, sur la démocratie sanitaire, sur la leucémie lymphoïde chronique ou encore sur l’histoire du cerveau lors de sessions ludiques et engageantes.

Île-de-France>Paris

Jussieu 4 Place Jussieu 75005 Paris 75005

organisateur : Jussieu