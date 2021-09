Papeete Jardins de Paofai, Papeete papeete, Polynésie Française Cycle de conférences de Tahiti Jardins de Paofai, Papeete Papeete Catégories d’évènement: papeete

Jardins de Paofai, Papeete Te mana o te moana. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 10 novembre – 16h00 Venez à nore rencontre pour découvrir des présentations dynamiques de chercheurs et d’acteurs scientifiques qui partagent leurs expériences autour de la thématique : “L’émotion de la découverte” ! Polynésie Française>Polynésie Française

