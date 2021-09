Saintes Jardin public de Saintes Charente-Maritime, Saintes Les 10 objectifs du développement durable en un clin d’oeil! Jardin public de Saintes Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Les 10 objectifs du développement durable en un clin d’oeil! Jardin public de Saintes, 2 octobre 2021, Saintes. Fête de la science 02 octobre

Jardin public de Saintes TERDEV. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 1 – Je bois une eau de qualité

2 – Je mange sainement

3 – Je prends soin de ma santé

4 – Je réduis et valorise mes déchets

5 – J’expérimente les énergies renouvelables

6 – Je me loge durablement

7 – J’utilise un transport propre

8 – Je connais mon environnement

9 – Je consomme responsable

10 – Je vis bien en société Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Jardin public de Saintes Rue du Jardin Public 17100 Saintes 17100 organisateur : Jardin public de Saintes

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Jardin public de Saintes Adresse Rue du Jardin Public 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Jardin public de Saintes Saintes