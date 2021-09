Conférence – Grands rapaces le retour ? Jardin du Lautaret, 3 octobre 2021, Villar-d'Arêne.

Fête de la science 03 octobre

Jardin du Lautaret Envergures alpines. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 16h30

L’association Envergures alpines se donne pour objectifs de se consacrer à l’observation des grands rapaces et plus particulièrement l’aigle royal, les vautours et le gypaète barbu et d’animer un réseau de volontaires visant collecter les informations sur ces espèces.

Lors de cette conférence, vous pourrez découvrir les grand rapaces des Hautes-Alpes avec Christian Couloumy président de l’assocation et ancien chef de secteur au Parc national des Écrins durant plus de quarante ans. Sa passion pour les grands rapaces et son métier l’ont amené à coordonner des programmes de suivi nationaux et internationaux (aigle royal, gypaète barbu, vautour fauve). Auteur de plusieurs ouvrages sur la faune montagnarde, il contribue à la connaissance et à la protection de la nature grâce à son implication dans des actions de communication.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Jardin du Lautaret Le Lautaret 05480 Villar-d’Arêne 05480

organisateur : https://www.enverguresalpines.com Jardin du Lautaret