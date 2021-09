Montagnac-la-Crempse Jardin de Paradis Dordogne, Montagnac-la-Crempse A la découverte des zones humides Jardin de Paradis Montagnac-la-Crempse Catégories d’évènement: Dordogne

Montagnac-la-Crempse

A la découverte des zones humides Jardin de Paradis, 2 octobre 2021, Montagnac-la-Crempse.

Pour les Enfants du Pays de Beleyme.

samedi 02 octobre – 10h00 L’association Pour les Enfants du Pays de Beleyme possède la recette pour vous emmener à la découverte du monde fascinant des zones humides.

Ingrédients :

– Un sujet environnemental prioritaire: la protection des zones humides,

– Une pincée de poésie saupoudrée d’humour,

– Un panorama bien frais de l’état des zones humides dans nos contrées,

– Une bonne dose de convivialité et de jeu,

– Une grosse poignée de connaissances naturalistes sur les zones humides,

– Un animateur scientifique pour dresser la table.

Remuez le tout avec un musicien aux sons étonnants et un défilé de haute couture très nature … c’est prêt !

Dégustez cette balade afin de mieux comprendre l’intérêt de préserver les zones humides de notre région.

