mardi 05 octobre – 14h00 à 15h30 Souvent des plus grands botanistes, et parfois antérieurs au XXVIIIe siècle, nos ouvrages sont remarquables par leurs illustrations : gravures, estampes colorisées, aquarelles… Protégés dans nos bâtiments, leur consultation est habituellement impossible. Profitez donc de la Fête de la science pour accéder à ces trésors ! Laissez-vous ainsi guider au fil de ces illustrations de rêve… Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Jardin Botanique de Lyon
Parc de la Tête d'or
69006 Lyon

