Haute tension IUT LIMOUSIN – SIte de Brive, 7 octobre 2021, Brive-la-Gaillarde. Fête de la science 07 octobre

IUT LIMOUSIN – SIte de Brive IUT Limousin. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Expérimentations, démonstrations autour de manipulations « haute tension » : cloches de Franklin, moteur électrostatique, arc électrique, bobine de Tesla, arc électrique musical, vent ionique, effet Biefeld-Brown, lifter, « witricity » transmission d’énergie électrique sans fil Nouvelle-Aquitaine>Corrèze

IUT LIMOUSIN – SIte de Brive 7 Rue Jules Valles 19100 Brive-la-Gaillarde

