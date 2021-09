La physique : des émotions au quotidien ! IUT d’Evreux, 10 octobre 2021, Évreux.

Fête de la science 07 – 10 octobre

IUT d’Evreux Société Française de Physique – section locale Normandie. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 11h00

dimanche 10 octobre – 13h30 à 18h00

La Physique est une discipline scientifique dynamique et ouverte, en plein essor. Outil privilégié d’exploration du monde, riche en découverte, elle est omniprésente dans le monde qui nous entoure. Par ses interactions avec les autres disciplines scientifiques (médecine, biologie, chimie, archéologie, histoire) et ses applications dans notre quotidien (nouveaux matériaux, technologies de télécommunication, enjeux énergétiques, …), la physique offre des champs d’activité et des perspectives d’avenir de plus en plus nombreux.

Entreprendre des études en physique, c’est apprendre à observer, comprendre et protéger le monde qui nous entoure : un programme riche en émotions !

Normandie>Eure

IUT d’Evreux 55 Rue de Saint Germain 27000 Évreux 27000

organisateur : https://www.sfpnet.fr/section-locale/normandie IUT d’Evreux