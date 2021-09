Évreux IUT d'Evreux Eure, Évreux Ateliers autour de la donnée” avec Orange IUT d’Evreux Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Fête de la science 07 octobre

Orange. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h30 à 17h00 Venez découvrir la software culture avec Orange à travers des ateliers pour découvrir le codage, l’intelligence artificielle, les cybermenaces

et échangez avec des experts Orange sur les métiers du domaine de la donnée, d’aujourd’hui et de demain Normandie>Eure

IUT d'Evreux
55 Rue de Saint Germain
27000 Évreux

