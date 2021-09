Évreux IUT d'Evreux Eure, Évreux À la découverte des multimédias immersifs et de la réalité simulée par ordinateur IUT d’Evreux Évreux Catégories d’évènement: Eure

jeudi 07 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 14h00 Réalités virtuelle et augmentée n’auront plus de secrets pour vous à l’issue de cet atelier !

En guise d’amuse-bouche à cet atelier voici les définitions de ces deux autres “réalités” :

Réalité virtuelle :

La réalité virtuelle est une technologie immersive qui permet de placer l’utilisateur directement au cœur d’une simulation interactive. Le but est de lui faire percevoir un environnement artificiel de façon réaliste et de lui donner la possibilité d’interagir intuitivement et naturellement avec ce monde.

Réalité augmentée :

La réalité augmentée désigne une interface virtuelle, en 2D ou en 3D, qui vient enrichir la réalité en y superposant des informations complémentaires.

