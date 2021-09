La rééducation après un accident vasculaire cérébral (AVC) par le yoga IUT d’Evreux, 10 octobre 2021, Évreux.

samedi 09 octobre – 11h00

dimanche 10 octobre – 13h00

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est provoqué par l’obstruction ou la rupture d’un vaisseau sanguin dans le cerveau. C’est une urgence médicale qui doit être prise en charge le plus rapidement possible. Parmi les survivants, 40% garderont des séquelles importantes. Ces séquelles sont très variables d’un individu à l’autre, car elles dépendent des zones du cerveau qui ont été impactées par l’AVC. On retrouve fréquemment des troubles moteurs (difficultés à bouger des parties de son corps), de l’équilibre et de la coordination, ou encore des troubles du langage. Suite à cet accident, de nouvelles connexions neuronales doivent être créées via entre autres la rééducation. Le rôle des thérapeutes est d’accompagner ces patients durant ce processus, et de proposer des méthodes qui s’adaptent à leurs capacités. Au département de recherche clinique des établissements La Musse (Fondation La Renaissance Sanitaire), en collaboration avec le laboratoire CETAPS de l’Université de Rouen, nous avons développé un projet de recherche autour du Yoga. Le Yoga est une activité physique qui travaille justement sur le lien entre le corps et l’esprit, le physique et le mental. L’objectif de ce projet est d’étudier si la pratique du yoga peut permettre une amélioration de l’équilibre, de la force musculaire, de la motricité fonctionnelle, mais aussi une diminution de l’anxiété et de la dépression chez le patient atteint d’un AVC.

Nous proposons un stand qui serait dynamisé par un programme qui se répétera toutes les heures :

30 minutes seront consacrées pour discuter/échanger autour du projet de thèse de Rita, et pour permettre aux personnes de s’inscrire aux séances de yoga (voir deuxième partie). Un support vidéo sera également diffusé. La configuration de cette partie du stand est présentée dans le schéma ci-dessous.

30 minutes permettront d’assister à une séance courte de yoga. Pendant cette séance, les participants expérimenteront comment il est possible d’adapter le yoga aux séquelles d’un AVC. Cette partie du stand devrait être isolée du bruit/calme via une salle fermée.

IUT d’Evreux 55 Rue de Saint Germain 27000 Évreux 27000

