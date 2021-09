Réparer l’Humain IUT d’Evreux, 8 octobre 2021, Évreux.

Fête de la science 07 – 08 octobre

IUT d’Evreux Laboratoire Polymères, Biopolymères, Surfaces (PBS, UMR CNRS 6270). Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 10h30

jeudi 07 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 10h30

vendredi 08 octobre – 14h00

Depuis toujours l’Homme tente de se réparer voire de s’augmenter !

La médecine réparatrice comment ça marche ? Comment rendre compatible un matériel étranger ou une prothèse dans le corps humain ? C’est l’objet de la recherche dans les Biomatériaux.

A l’aide de matériaux naturels pour les plus anciens, et naturels/synthétiques pour les plus récents, un immense challenge consiste à remplacer les tissus et les organes défectueux, par des biomatériaux, aux propriétés chimiques, physiques et biologiques les plus biocompatibles et mimétiques possibles.

L’Homme augmenté, tel qu’imaginé dans la littérature, les BDs (Marvel) ou au cinéma, n’est plus tout à fait un fantasme…De nouvelles technologies permettent d’envisager de passer du rêve à la réalité !

IUT d’Evreux 55 Rue de Saint Germain 27000 Évreux 27000

