Produire un objet et son graphisme IUT d'Evreux, 8 octobre 2021, Évreux. Fête de la science 07 – 08 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00 Comment utiliser des outils numériques de conception graphique puis un outil industriel de découpe afin de produire un objet en papier/carton. Venez le découvrir en compagnie des étudiants de 2ème année DUT Packaging de l’IUT d’Evreux. Normandie>Eure

IUT d’Evreux 55 Rue de Saint Germain 27000 Évreux 27000 organisateur : http://iutevreux.univ-rouen.fr IUT d’Evreux

