IUT de Reims – Châlons – Charleville, département HSE IUT RCC / dept HSE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Vous aimez vous étonner, vous poser des questions ? Votre curiosité n’a pas de limite ? La richesse de la programmation promet de belles découvertes autour de moments ludiques et pédagogiques.

Afin de célébrer les 30 ans de la fête de la science, une promotion d’environ 45 étudiants en DUT HSE (Hygiène Sécurité Environnement) venant de l’IUT (Institut Universitaire de Technologie) RCC souhaite vous inviter à découvrir les ateliers préparés par leurs soins. Le thème qui sera abordé concerne la pomme de terre.



Pour nous contacter :

Adresse électronique : romain.chassard@univ-reims.fr

Téléphone : 03.24.35.39.31

Prise de rendez-vous en ligne : https://doodle.com/poll/29fgumaqa8gd28qh?utm_source=poll&utm_medium=link Grand Est>Ardennes

IUT de Reims – Châlons – Charleville, département HSE 4 Boulevard Jean Delautre 08000 Charleville-Mézières 08000 organisateur : IUT de Reims – Châlons – Charleville, département HSE

