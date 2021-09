VIRTFac : Visitez l’usine du futur en réalité virtuelle IUT de Haguenau, 8 octobre 2021, Haguenau.

Fête de la science 07 – 08 octobre

IUT de Haguenau Tim Harder. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 10h00

L’industrie 4.0, c’est l’usine virtuelle : la conception, la gestion et l’optimisation de la production, tout se fait en numérique. Le fait que chaque usine est différente rend le développement des outils virtuels assez compliqué. De fait, l’accès demeure souvent coûteux et chronophage.

L’équipement des entreprises est donc très hétérogène ; surtout les petites et moyennes entreprises atteignent rapidement leurs limites dans la transition vers l’industrie 4.0. VIRTFac est un projet européen de recherche qui vise à développer une plateforme d’usine virtuelle accessible pour les accompagner dans la reconfiguration, l’optimisation et l’évolution de leurs systèmes de production.

Une partie importante du projet VIRTFac est l’ergonomie des opérateurs. L’application permet de numériser les gestes d’un opérateur, puis de les restituer et analyser dans une usine virtuelle. Cela permet par exemple de réorganiser une ligne de production ou d’évaluer visuellement l’ergonomie des opérateurs en temps réel.

Visitez une telle usine en réalité virtuelle et découvrez les défis auxquels les entreprises sont confrontées pour développer et transformer leurs systèmes de production.

Les principaux partenaires sont l’INSA Strasbourg, l’Université de Strasbourg et la Hochschule Offenburg. VIRTFac est financé par l’UE via le programme Interreg V et soutenu par l’Offensive Science.

Grand Est>Bas-Rhin

IUT de Haguenau 30 Rue du Maire André Traband 67500

organisateur : IUT de Haguenau