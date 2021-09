Trésors enfouis IUT de Blois – Site de la Chocolaterie, 2 octobre 2021, Blois.

Fête de la science 02 octobre

IUT de Blois – Site de la Chocolaterie INSA Centre-Val de Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

Surnommée « l’Atlantide britannique », Dunwich, dans le Suffolk au sud-est de l’Angleterre, était une des plus grandes villes du pays au XIe siècle. Mais durant les XIIIe et XIVe siècles, une succession de tempêtes ont érodé la côte et la cité a fini par être engloutie sous plus de 10 mètres d’eau. Grâce à des sondages à ultrasons, les chercheurs y ont découvert plusieurs bâtiments et églises, des poteries, des épaves de bateaux. Difficile toutefois d’en avoir un aperçu, car la visibilité est extrêmement mauvaise et il est quasi impossible de prendre des photos.

Avec les chercheurs de l’équipe Acoustique et Piézoélectricité du laboratoire GREMAN (laboratoire multidisciplinaire en matériaux, microélectronique, acoustique et nanotechnologies), venez vous initier au principe de l’imagerie ultrasonore.

Centre-Val de Loire>Loir-et-Cher

IUT de Blois – Site de la Chocolaterie 15 Rue de la Chocolaterie 41000 Blois 41000

organisateur : https://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/ IUT de Blois – Site de la Chocolaterie