IUT de Blois – Site de la Chocolaterie INSA Centre-Val de Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Pour étudier l’organisation des atomes constituant un matériau, les physiciens, chimistes, biologistes utilisent le phénomène de diffraction (diffraction des rayons X, des neutrons, des électrons) et ils travaillent … dans un autre espace que le nôtre : dans l’espace réciproque !

Avec les chercheurs de l’équipe Acoustique et Piézoélectricité du laboratoire GREMAN (laboratoire multidisciplinaire en matériaux, microélectronique, acoustique et nanotechnologies), venez découvrir ce nouvel espace et visualiser la structure d’un CD, d’un DVD ou d’un écran de smartphone. Centre-Val de Loire>Loir-et-Cher

IUT de Blois – Site de la Chocolaterie 15 Rue de la Chocolaterie 41000 Blois 41000 organisateur : https://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/ IUT de Blois – Site de la Chocolaterie

