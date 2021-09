Blois IUT de Blois - Site de la Chocolaterie Blois, Loir-et-Cher Science étonnante IUT de Blois – Site de la Chocolaterie Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Science étonnante IUT de Blois – Site de la Chocolaterie, 2 octobre 2021, Blois. Fête de la science 02 octobre

IUT de Blois – Site de la Chocolaterie Centre-Sciences, CCSTI de la région Centre-Val de Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Venez tester la physique du sable, le mouvement d’un pendule, le comportement des matériaux ou observer les structures mathématiques de la nature.

Avec Centre-Sciences et les étudiants de l’IUT de Tours Centre-Val de Loire>Loir-et-Cher

IUT de Blois – Site de la Chocolaterie 15 Rue de la Chocolaterie 41000 Blois 41000 organisateur : http://www.centre-sciences.org/ IUT de Blois – Site de la Chocolaterie

Détails Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu IUT de Blois - Site de la Chocolaterie Adresse 15 Rue de la Chocolaterie 41000 Blois Ville Blois lieuville IUT de Blois - Site de la Chocolaterie Blois