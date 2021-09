La Fête de la Science d’ISAE-Supméca ISAE-Supméca, 7 octobre 2021, Saint-Ouen.

ISAE-Supméca ISAE-Supméca Institut supérieur de mécanique de Paris. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Des ateliers ludo-pégagogiques sont animés par des étudiants de l’Institut supérieur de mécanique de Paris pour des élèves des écoles primaires.

Comment un objet vole-t-il ? Des expériences et démonstrations simples et ludiques avec des ailes d’avion, des fusées, des drones.

La chimie et la physique de notre quotidien. Réalise tes propres expériences et découvre les phénomènes physiques et chimiques dans ta vie quotidienne.

Les robots. Programmation, imprimante 3D, conception : pour tout comprendre du monde de la robotique.

Avec la participation des associations étudiantes d’ISAE-Supméca : Soutien Scolaire Supméca (3S), Club robotique et Supméc’aéro.

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT POUR DES CLASSES (pas d’inscription individuelle)

ISAE-Supméca 3 Rue Fernand Hainaut 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 93400

