Toulouse ISAE-SUPAERO Haute-Garonne, Toulouse Journée Portes Ouvertes de l’ISAE-SUPAERO ISAE-SUPAERO Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Journée Portes Ouvertes de l’ISAE-SUPAERO ISAE-SUPAERO, 9 octobre 2021, Toulouse. Fête de la science 09 octobre

ISAE-SUPAERO ISAE-SUPAERO. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00 L’ISAE-SUPAERO rouvre ses portes pour vous accueillir lors de la Journée Portes ouvertes, placée sous la thématique de la Fête de la Science : “L’émotion de la découverte”.

Rendez-vous le samedi 9 octobre 2021 pour découvrir nos formations, échanger avec nos étudiants et enseignants-chercheurs. C’est aussi l’occasion rêvée d’explorer notre campus et ses laboratoires de recherche !

Le programme complet sera disponible courant septembre sur la page de notre site internet :

https://www.isae-supaero.fr/fr/actualites/save-the-date-journee-portes-… Occitanie>Haute-Garonne

ISAE-SUPAERO 10 Avenue Edouard Belin 31400 Toulouse 31400 organisateur : ISAE-SUPAERO

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu ISAE-SUPAERO Adresse 10 Avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville ISAE-SUPAERO Toulouse