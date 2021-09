Une plongée dans l’histoire d’une bibliothèque de recherche IRD – Institut de recherche pour le développement, 8 octobre 2021, Bondy.

Fête de la science 08 octobre

IRD – Institut de recherche pour le développement IRD – Institut de recherche pour le développement. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h30 à 16h00

Au cœur des quartiers Nord de la ville de Bondy en Seine Saint Denis, l’Institut de Recherche pour le Développement, installé depuis 1952 sur ce site, conduit des recherches sur les pays tropicaux et les thématiques du développement.

Au milieu des laboratoires de ce bâtiment années 50, la bibliothèque collecte et conserve un fonds documentaire unique de plus de 100 000 publications scientifiques issues de ces recherches : cartes, articles et ouvrages scientifiques, thèses, rapports de terrain, etc, sur des thématiques aussi diverses que la pédologie (science du sol), les géosciences, la climatologie, l’environnement, les sciences humaines et sociales, les sciences de la mer, de la plante, de la santé …

Ce fonds documentaire, qui rassemble les publications scientifiques produites par les scientifiques de l’IRD depuis sa création en 1943, a été labellisé “Collection d’excellence pour la recherche” par le Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur. Il est en grande partie numérisé et diffusé en libre accès sur le portail Horizon Pleins Textes.

À travers le parcours proposé par les documentalistes de l’IRD, cette visite vous propose de découvrir la plus importante collection en matière de recherche pour le développement des régions intertropicales, les lieux où elle est conservée, ainsi qu’un institut de recherche chargé d’histoire.

Île-de-France>Seine-Saint-Denis

IRD – Institut de recherche pour le développement 32 avenue Henri Varagnat 93140 Bondy 93140

organisateur : https://www.ird.fr/ IRD – Institut de recherche pour le développement