jeudi 07 octobre – 11h00 à 12h30 Sujet d’actualité, l’écologie est présente dans tous les médias et les discours politiques. Mais qu’étudie exactement cette science et pourquoi est-elle cruciale pour combattre la crise climatique ?

À partir d’exemples concrets tirés de l’écologie des sols et des travaux menés à la station d’écologie de Lamto en Côte d’Ivoire, Sébastien Barot, écologue à l’unité iEES Paris (IRD/SU) donnera les clés d’entrée pour comprendre cette science et montrera comment les scientifiques en écologie travaillent.

Dès le rôle joué par les vers de terre dans la croissance des plantes jusqu’à les applications écologiques dans l’agriculture, cette rencontre vous fera découvrir le monde fascinant des interactions entre les organismes et entre les organismes et leur environnement physico-chimique. Île-de-France>Seine-Saint-Denis

