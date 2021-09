Strasbourg IPCMS - Bât. 69 Bas-Rhin, Strasbourg Voir l’infiniment petit grâce à la Microscopie Électronique à Balayage IPCMS – Bât. 69 Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

IPCMS – Bât. 69 Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS). Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 La microscopie électronique à balayage est une technique utilisée par de nombreux scientifiques travaillant dans des domaines de recherche très variés: physique et chimie des matériaux, biologie, minéralogie, métallurgie, archéologie,… Pour la fête de la science 2021 la plateforme de microscopie électronique à balayage de Cronenbourg (MEB-Cro) vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir cette technique et ses possibilitées. Au programme : description rapide d’un microscope électronique à balayage, démonstration en direct et petit jeu de correspondance. Grand Est>Bas-Rhin

IPCMS – Bât. 69 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200

