Lyon Institut NeuroMyoGène (INMG) Métropole de Lyon, Rhône Sciences en live à Nouméa avec LudoViro Institut NeuroMyoGène (INMG) Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Sciences en live à Nouméa avec LudoViro Institut NeuroMyoGène (INMG), 1 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 01 octobre

Institut NeuroMyoGène (INMG) Institut NeuroMyoGène INMG. Réservation obligatoire En ligne Grand public.

vendredi 01 octobre – 10h00 L’animation “Sciences en live à Nouméa avec LudoViro” est organisée à distance via un logiciel de connexion en direct. Deux animatrices à Lyon et les filles de l’AS Magenta Touch Rugby Social Club de Nouméa mèneront la partie de LudoViro.

Objectifs : s’amuser, comprendre et discuter des moyens dont nous disposons collectivement pour combattre les maladies infectieuses. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Institut NeuroMyoGène (INMG) 8 avenue Rockefeller 69001 organisateur : https://www.inmg.fr/ Institut NeuroMyoGène (INMG)

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Institut NeuroMyoGène (INMG) Adresse 8 avenue Rockefeller Ville Lyon lieuville Institut NeuroMyoGène (INMG) Lyon