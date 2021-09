Aubervilliers Institut national d'études démographiques (Ined) Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Dans les coulisses de l’INED Institut national d’études démographiques (Ined) Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Dans les coulisses de l’INED Institut national d’études démographiques (Ined), 8 octobre 2021, Aubervilliers. Fête de la science 01 – 08 octobre

Institut national d’études démographiques (Ined) Institut national d’études démographiques. Entrée libre En présentiel Scolaires. Connaissez-vous la différence entre démographie et sciences de la population ? Vous vous posez des questions qui portent sur la population, les enquêtes en sciences sociales ? Vous voulez savoir comment on devient chercheur-e, les parcours pour y parvenir ?

Alors, venez en discuter avec des professionnel-le-s de la recherche (chercheur-e-s, doctorant-e-s, ingénieur-e-s) qui vous feront découvrir la richesse des thématiques et les différents métiers de la recherche à l’Ined.

Venez aussi faire des jeux et quiz sur le site : https://www.ined.fr/ Île-de-France>Seine-Saint-Denis

Institut national d’études démographiques (Ined) 9 Cours des Humanités 93300 Aubervilliers 93300 organisateur : http://www.ined.fr Institut national d’études démographiques (Ined)

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Institut national d'études démographiques (Ined) Adresse 9 Cours des Humanités 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers lieuville Institut national d'études démographiques (Ined) Aubervilliers