samedi 02 octobre – 17h00 à 18h30 Nos sens sont-ils bien cinq ? Qu’est-ce que la mécanique des Fluides ? Qu’étudie-t-elle ? Quel lien entre expérience sensorielle et expérience scientifique ?

Cette Curieuse Visite Curieuse vous propose une exploration de l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse à partir des sens. Nos sens sont-ils bien cinq ? Qu’est-ce que la mécanique des Fluides ? Qu’étudie-t-elle ? Quel lien entre expérience sensorielle et expérience scientifique ? Entre sens et science, laissez-vous guider de manière inattendue dans ce laboratoire de recherche par une historienne, un comédien et les chercheurs et techniciens qui y travaillent.

Visite conçue par Sonia Moussay (historienne), Fabrice Guérin (comédien) et Laurent Lacaze (IMFT-CNRS) et Maëlle Ogier (IMFT) Occitanie>Haute-Garonne

