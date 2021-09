Paris Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon Paris Un laboratoire d’évolution et génétique Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon Institut Jacques Monod UMR7592 CNRS. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Visitez le laboratoire de recherche Évolution et génétique de l’Institut Jacques Monod et participez à une expérience de mesure de la force de la glue naturelle des drosophiles !

Cette visite insolite vous permettra de découvrir ce laboratoire qui cherche à identifier les mutations responsables de changements évolutifs entre espèces de drosophiles et retracer l’histoire évolutive. Depuis les travaux de Darwin, la recherche en évolution essaie de comprendre la biodiversité – un grand nombre d’espèces dont les caractères semblent si bien adaptés à leur environnement.

Le but de la visite est de sensibiliser à la diversité des espèces étudiées et leur permettre de les distinguer au microscope. Les stades de développement de la drosophile seront présentés, en particulier la période de production d’une glue naturelle qui permet à la pupe de se fixer à un substrat. Une démonstration de la mesure de la force de cette colle sera faite.

Lieu : Institut Jacques Monod

15 rue Hélène Brion – 75013 ParisDates : Lundi 4, Jeudi 7 et Lundi 11 Octobre 2021 de 14h00 à 17h00Modalités d’inscription :

Lundi 4 et Jeudi 7 octobre 2021 : Ces deux sessions s’adressent à des classes de collèges et lycées. Les professeurs intéressés sont invités à contacter l’Institut pour inscrire leurs classes (30 élèves maximum):

service.communication@ijm.fr

https://www.ijm.fr/

