Les métiers de la recherche Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon, 1 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 01 octobre

Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon Institut Jacques Monod UMR7592 CNRS. Entrée libre En présentiel Scolaires.

L’Institut Jacques Monod (IJM), unité mixte de recherche du CNRS et d’Université de Paris, propose une table-ronde destinée à faire découvrir les métiers de la recherche aux lycéens et aux étudiants.

Chercheurs confirmés ou en formation, et personnels de soutien à la recherche viendront présenter leurs métiers et leurs parcours, et un temps d’échange

permettra au public de discuter avec les intervenants.

Une table-ronde animée par Benoit Palancade, chercheur CNRS, et Eric Valdenaire, chargé d’appui à la recherche.

Introduction par Michel Werner, directeur de l’Institut Jacques Monod.



Lieu :

Institut Jacques Monod – Amphi Buffon

15 rue Hélène Brion – 75013 Paris

Date : Vendredi 1er Octobre 2021

2 sessions de 14h00 à 15h00 et de 15h30 à 16h30Modalités d’inscription :Classes de lycées : les professeurs intéressés sont invités

à contacter l’Institut : service.communication@ijm.frEtudiants : inscrivez-vous via ce lien :

https://www.eventbrite.com/e/inscription-table-ronde-les-metiers-de-la-…

Île-de-France>Paris

organisateur : https://www.ijm.fr/ Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon