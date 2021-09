Paris Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon Paris L’origine du coronavirus SARS-CoV-2 Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon Paris Catégorie d’évènement: Paris

mardi 05 octobre – 18h30 Il y a environ 50 ans, l’ancêtre du coronavirus SARS-CoV-2 qui est responsable de la COVID-19 circulait à l’état naturel dans des populations de chauves-souris. Mais que s’est-il passé ces dernières années pour arriver à un virus responsable d’une pandémie ? Est-il possible que ce virus soit lié à un accident de laboratoire ? Nous ferons le point sur ce que nous savons et sur ce que nous ne savons pas concernant les origines de ce virus.

Virginie Courtier-Orgogozo est actuellement directrice de recherche au CNRS. Avec son équipe de recherche à l’Institut Jacques Monod, elle étudie les mécanismes impliqués dans l’évolution des espèces, afin de mieux comprendre nos origines et le futur des espèces vivantes. Elle est à l’origine de l’initiative Adios Corona , un site web tenu par un groupe international d’une vingtaine de chercheurs bénévoles, qui

a pour but de diffuser et d’expliquer le sens des bonnes pratiques collectives pendant l’épidémie de COVID-19. Depuis juillet 2020, elle étudie également l’origine du virus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie.

https://www.adioscorona.org/







15 rue Hélène Brion – 75013 Paris Date : Mardi 5 Octobre 2021 – de 18h30 à 20h30

