La génétique du peuplement de l'Europe depuis l'âge des Glaces Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon, 4 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 04 octobre

Grand public.

lundi 04 octobre – 18h30

L’étude de l’ADN préservé dans les fossiles d’individus du passé a révolutionné la vision de l’évolution de notre espèce ainsi que du peuplement de l’Europe.

L’histoire de l’Homo sapiens au cours des derniers 50.000 ans en Europe et en Asie, sa rencontre avec les Néanderthaliens, l’adaptation à des nouveaux environnements, la transition du style de vie des chasseurs- cueilleurs aux agriculteurs ont tous laissé des traces dans les génomes des individus des époques correspondantes dont ils étaient témoins.A travers l’analyse de ces génomes, la paléogénomique retrace de plus en plus cette histoire et contribue ainsi à une meilleure compréhension de nous-mêmes.

Eva-Maria Geigl est biologiste moléculaire, directrice de recherche au CNRS et co-responsable, avec Thierry Grange, de l’équipe Epigénome et Paléogénome à l’Institut Jacques Monod. Cette équipe s’intéresse à l’étude de l’évolution des génomes, des espèces et des populations en analysant les témoins directs de l’évolution, les restes fossilisés d’organismes du passé. Ainsi, elle étudie l’évolution des populations et espèces animales et humaines, en particulier la domestication des animaux au cours des derniers 10.000 ans et le peuplement de l’Europe au cours des derniers 50.000 ans.

15 rue Hélène Brion 75013 Paris

