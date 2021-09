Visite de la plateforme ImagoSeine Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon, 5 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 05 octobre

Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon Institut Jacques Monod UMR7592 CNRS. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Visitez ImagoSeine, la plateforme d’imagerie du vivant de l’Institut Jacques Monod ((imagerie photonique, cytométrie en flux et imagerie électronique)

À travers des ateliers théoriques et pratiques, les classes (collège et lycée) pourront découvrir les instruments de cette plateforme ouverte à l’ensemble de la communauté scientifique.

Ils pourront appréhender comment, grâce des microscopes de pointe, voir, analyser et comprendre l’infiniment petit, de l’organisme entier (mouches, vers, embryons, levures, etc.), à la cellule et à ses constituants microscopiques.

Lieu : Institut Jacques Monod

15 rue Hélène Brion – 75013 Paris

Date : Mardi 5 Octobre 2021

2 sessions de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Modalités d’inscription :

Ces deux sessions s’adressent à des classes de collèges et lycées. Les professeurs intéressés sont invités à contacter l’Institut pour inscrire leurs classes (30 élèves maximum):service.communication@ijm.fr

