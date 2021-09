Providencia, Santiago Institut Francais du Chili Providencia, Santiago Changement climatique : le compte à rebours pour l’océan ? Institut Francais du Chili Providencia, Santiago Catégories d’évènement: Providencia

Changement climatique : le compte à rebours pour l'océan ? Institut Francais du Chili, 28 septembre 2021, Providencia, Santiago. Fête de la science 28 septembre

Institut Francais du Chili Institut Francais du Chili. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Scolaires. L’océan contrôle le climat depuis toujours, principalement à travers l’activité d’organismes microscopiques : le microbiome. Plus abondants que les vertébrés, les composants de ce monde minuscule assurent l’échange de gaz à effet de serre et de chaleur avec l’atmosphère. La science nous permet de l’étudier : explorer ses capacités d’adaptation, sa vulnérabilité au changement climatique, l’état de sa pollution… Cette recherche est un défi à relever pour dessiner l’avenir de l’océan, de sa relation avec le climat et de sa relation avec les populations humaines. Lors de cette conférence, nous nous pencherons sur les résultats de l’expédition TARA MICROBIOME, en partenariat avec CEODOS Chile, un exemple de recherche en pleine crise climatique sur des thèmes encore inexplorés. Institut Francais du Chili Francisco Noguera 176, Providencia, Región Metropolitana organisateur : https://www.institutofrances.cl/portal/fr/ Institut Francais du Chili

