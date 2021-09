Providencia, Santiago Institut Francais du Chili Providencia, Santiago Une planète Terre dynamique : séismes et tsunamis au Chili Institut Francais du Chili Providencia, Santiago Catégories d’évènement: Providencia

Fête de la science 29 septembre

mercredi 29 septembre – 14h30 à 15h15 Dans cette conférence, nous aborderons l’origine des grands séismes et des tsunamis en particulier dans le contexte chilien, en lien avec les mouvements des plaques, ainsi que les systèmes d’observation au sol, en mer et dans l’espace qui permettent aujourd’hui de surveiller l’activité sismique et la propagation des tsunamis. Nous aborderons les notions d’aléas et de risques sismiques. La conférence sera illustrée à partir de grands séismes et tsunamis survenus au Chili. Institut Francais du Chili Francisco Noguera 176, Providencia, Región Metropolitana organisateur : https://www.institutofrances.cl/portal/fr/ Institut Francais du Chili

