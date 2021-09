Providencia, Santiago Institut Francais du Chili Providencia, Santiago Et si les singes et le chocolat disparaissaient à cause du changement climatique ? Institut Francais du Chili Providencia, Santiago Catégories d’évènement: Providencia

vendredi 01 octobre – 14h30 à 15h15 Allez-vous vivre dans un monde où les forêts tropicales seront vides de singes et d’insectes ? Et si mettre un pull à la maison pendant l’hiver, ne manger des tomates qu’en été et faire du vélo le week-end pouvaient sauver des singes et les plantations de cacao qui produisent le chocolat ? A travers une immersion dans les forêts tropicales, cette conférence donnera à voir quelques exemples des conséquences actuelles et futures de notre mode de vie sur le changement climatique et les habitants des forêts tropicales. Nous verrons comment les espèces tentent de s’adapter à la hausse globale de la température et les gestes quotidiens auxquels nous pouvons tous prêter attention pour diminuer les effets négatifs du réchauffement climatique sur la faune sauvage mondiale. Institut Francais du Chili Francisco Noguera 176, Providencia, Región Metropolitana organisateur : https://www.institutofrances.cl/portal/fr/ Institut Francais du Chili

