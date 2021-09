Fête de la Science au Chili Institut Francais du Chili, 8 octobre 2021, Providencia, Santiago.

Fête de la science 27 septembre – 08 octobre

Scolaires.

La fête de la science, qui fête ses 30 ans d’existence en 2021, est un événement de culture scientifique devenu incontournable en France.



Durant dix jours, en octobre et novembre, tous les acteurs scientifiques, culturels et pédagogiques se réunissent pour partager avec le grand public leur enthousiasme pour les sciences, les techniques, les innovations, lors de nombreuses manifestations.



Au Chili, nous proposons cette année de participer à cette extraordinaire aventure scientifique lors d’un événement original et participatif destiné au public scolaire du secondaire, en nous associant avec le réseau des établissements de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE), qui compte au Chili cinq établissements.



Dans le prolongement de l’Accord de Paris signé en 2015 et du mouvement engagé par la présidence de la COP25 au Chili, la Fête de la Science au Chili invitera les élèves, les enseignant.e.s et les parents, à connaître et mieux comprendre les mécanismes et enjeux du changement climatique.

Les nombreuses manifestations mettront en avant des équipes de recherche et des thématiques majeures de notre coopération scientifique bilatérale. Le programme est dense et se décline en différentes séquences présentielles ou virtuelles : tables rondes sur les métiers de l’environnement, conférences analysant l’impact du changement climatique sur les écosystèmes terrestres et océaniques, ateliers de médiation, projection documentaire, collecte de photos sur l’environnement des jeunes, exposition et restitution des projets réalisés avec la Fondation Tara au Chili en 2021.



Avec cette Fête de la Science, nous voulons inviter tous les participants à s’initier à la démarche scientifique qui interroge le vivant, à rester créatif, à garder l’oeil curieux et critique pour penser la situation planétaire actuelle et construire ensemble des réponses aux questions qu’elle pose.



Institut Francais du Chili Francisco Noguera 176, Providencia, Región Metropolitana

organisateur : https://www.institutofrances.cl/portal/fr/ Institut Francais du Chili