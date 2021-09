Providencia, Santiago Institut Francais du Chili Providencia, Santiago Bactéries et changement climatique : cause du problème ou possible solution ? Institut Francais du Chili Providencia, Santiago Catégories d’évènement: Providencia

Santiago

Bactéries et changement climatique : cause du problème ou possible solution ?
Institut Francais du Chili, 30 septembre 2021, Providencia, Santiago.
Fête de la science

Grand public.

jeudi 30 septembre – 14h30 à 15h15 Le méthane est un des principaux gaz à effet de serre responsable du changement climatique. Son origine est exclusivement due à l’activité de microorganismes, appelés « archées méthanogènes ». Avec l’augmentation accrue des températures dans les zones polaires et la fonte des sols gelés (le permafrost), ces microorganismes deviennent de plus en plus actifs et on peut craindre un emballement des émissions de méthane à l’échelle planétaire. Dans cette conférence, nous présenterons le contexte écologique et les mécanismes microbiens à l’origine des émissions de méthane. Nous verrons également qu’il existe d’autres bactéries capables de consommer le méthane, qui peuvent donc jouer un rôle primordial dans la régulation des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Nous découvrirons le travail quotidien de notre équipe de recherche sur le terrain, qui nous a menés de l’Arctique à l’Antarctique, et de la Sibérie à l’Alaska. Enfin, nous montrerons que les microorganismes producteurs de méthane peuvent aussi être « apprivoisés » et devenir nos alliés pour convertir nos déchets en biogaz, une énergie verte renouvelable. Institut Francais du Chili Francisco Noguera 176, Providencia, Región Metropolitana organisateur : https://www.institutofrances.cl/portal/fr/ Institut Francais du Chili

