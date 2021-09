Les visites insolites du CNRS | Dans la ‘peau’ d’une cellule Institut FEMTO-ST, 6 octobre 2021, Besançon.

Prenons les lymphocytes. Vous les connaissez surement sous le nom de globules blancs. Vous savez peut-être qu’ils vous défendent des corps étrangers. Mais savez-vous qu’ils sont invisibles à l’œil nu, que leur poids est négligeable et que de fait les prendre avec une pince ou les trier devient un des défis que nous vous proposons de relever ? Ces lymphocytes vont très probablement révolutionner les médicaments, qui ne seront plus fabriqués à partir de molécules chimiques, comme c’est le cas pour l’aspirine par exemple, mais directement à l’aide de vos propres cellules. Mais pour cela, il faut pouvoir les étudier et les trier. L’Institut FEMTO-ST vous invite à découvrir des microsystèmes dédiés au tri et à la caractérisation de ces lymphocytes. Vous plongerez ainsi au cœur de microcanaux, pas plus larges qu’un cheveu. Vous serez centrifugés, déviés vers le bon canal par des ondes acoustiques (du son quoi !), ou des champs électriques et enfin nous vérifierons votre bonne santé pour vous mettre en culture et vous transformer en médicament du futur.

