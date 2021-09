Marseille Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey (ISM) Bouches-du-Rhône, Marseille Les visites insolites du CNRS – De l’immersion numérique au voyage sur Mars : expériences inédites garanties ! Institut des sciences du mouvement – Etienne-Jules Marey (ISM) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les visites insolites du CNRS – De l’immersion numérique au voyage sur Mars : expériences inédites garanties ! Institut des sciences du mouvement – Etienne-Jules Marey (ISM), 7 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 07 octobre

Institut des sciences du mouvement – Etienne-Jules Marey (ISM) CNRS Provence et Corse. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 10h00 Au sein de l’Institut des sciences du mouvement – Etienne-Jules Marey, profitez de deux expériences inoubliables.

Vous avez toujours rêvé de courir sur la Lune ?

Enfilez la combinaison spatiale, chaussez vos baskets et vivez une expérience inédite. A travers cet atelier, apprivoisez les sensations qu’éprouvent les spationautes.

Plongez ensuite au cœur de la réalité numérique. Expérimentez la réalité virtuelle et la réalité augmentée en immersion complète.

Candidatez avant le 28 septembre 2021 pour avoir une chance d’être tiré au sort ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Institut des sciences du mouvement – Etienne-Jules Marey (ISM) Avenue de Luminy 13009 Marseille 13001 organisateur : Institut des sciences du mouvement – Etienne-Jules Marey (ISM)

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey (ISM) Adresse Avenue de Luminy 13009 Marseille Ville Marseille lieuville Institut des sciences du mouvement - Etienne-Jules Marey (ISM) Marseille