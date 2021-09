Villenave-d'Ornon Institut des sciences de la nature et de l'agro-alimentaire de Bordeaux Gironde, Villenave d'Ornon Apprendre à gérer l’eau autrement – ISNAB Institut des sciences de la nature et de l’agro-alimentaire de Bordeaux Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

jeudi 07 octobre – 14h00 Il s’agit d’une manifestation pour sensibiliser le grand public à la rareté de l’eau. Plusieurs ateliers seront proposés pour présenter le circuit urbain de l’eau (exemple au niveau du département de la Gironde). Actuellement la Gironde entame une démarche novatrice en matière de réduction des prélèvements d’eau pour préserver ses ressources en eaux souterraines. Ces actions ont pour but de sensibiliser les citoyens à la pratique de gestes économes (jeux, bancs hydro-économes, jar tests, présentation ludique en laboratoire, dégustation de l’eau, exposé, présentation d’une mini station de traitement et d’épuration, ….). La finalité est d’inciter les visiteurs et usagers à être conscients de la valeur de l’eau et de l’intérêt de son utilisation raisonnée Nouvelle-Aquitaine>Gironde

