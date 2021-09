Découvrir la chimie analytique Institut des Sciences Analytiques, 8 octobre 2021, Villeurbanne.

Fête de la science 08 octobre

Institut des Sciences Analytiques Agnès BUSSY. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Les élèves observeront, expérimenteront et découvriront des méthodes analytiques innovantes développées à l’Institut des Sciences Analytiques.Selon les ateliers disponible à l’horaire choisi, chaque classe par petits groupes réalisera trois ateliers correspondant à trois des différentes techniques ci-après : la spectrométrie de masse basse/haute résolution pour détecter les ultra-traces (< 0,01 ng/L) de micropolluants dans l'environnement ; la réalisation de prototype notamment par impression 3D à partir de matériau polymère biosourcé ; le développement de micro-capteurs et d'analyse de gaz et de COV pour des applications environnementales ; l'exploration au coeur des atomes par RMN pour comprendre le fonctionnement de systèmes biologiques complexes ... A noter : les ateliers pourront être modifiés selon la situation et les contraintes sanitaires Public scolaire attendu : premières et terminales Accès TCL Tram T1 et T4 arrêt Gaston Berger, Bus C17 et C26 arrêt CNRS Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Institut des Sciences Analytiques 5 rue de la Doua 69100 Villeurbanne 69100

organisateur : Institut des Sciences Analytiques