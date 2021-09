Cellules sur puces à l’INL : quoi de neuf docteur ? Institut des Nanotechnologies de Lyon – Université Claude Bernard Lyon1, 6 octobre 2021, Villeurbanne.

Fête de la science 02 – 06 octobre

Institut des Nanotechnologies de Lyon – Université Claude Bernard Lyon1 Institut des Nanotechnolgies de Lyon UMR 5270. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 14h00

Cette visite est organisée par l’Institut des Nanotechnologies de Lyon.

Elle propose de découvrir certaines recherches menées à l’INL, dans l’équipe DSE (Dispositifs pour la Santé et l’Environnement), sur le développement de dispositifs microfluidiques pour le diagnostic.

Le diagnostic de la plupart des maladies est actuellement réalisé sur la base de tests biochimiques (dosage de protéines, détection de séquence d’ADN, etc…), effectués en laboratoire d’analyse. Depuis quelques années, les recherches portant sur le développement de dispositifs permettant de réaliser un diagnostic délocalisé, c’est-­à-­dire au chevet du patient, sans aller au laboratoire d’analyse, ont explosés. Ces dispositifs appelés laboratoires ­sur ­puce (Lab-on-a-chip) visent à rassembler l’intégralité de la chaîne de préparation et d’analyse de l’échantillon sur un microsystème (ou puce) de quelques cm². Ils ouvrent de nombreuses perspectives dans le domaine médicale, via la réalisation de diagnostics rapides et automatisés ou la mise au point de traitements personnalisés, le tout à partir d’une très petite quantité d’échantillon (par exemple, une goutte de sang prélevée au bout du doigt).

Une des stratégies développées dans l’équipe repose sur l’exploitation de la modification d’une propriété́ physique de l’échantillon (électrique, magnétique, mécanique, migratoire, etc…) pour détecter certaines pathologies. Nous illustrerons ces approches originales sur deux exemples : le paludisme (maladie parasitaire qui touche les globules rouges) et le cancer.

Pour en savoir plus, contactez Sylvie Goncalvès par maill (sylvie.goncalves@ec­lyon.fr) ou par téléphone (04 72 18 60 43). Site internet de l’INL: http://inl.cnrs.fr.

Accès : Tram T1 ou T4, arrêt Université Lyon 1.

Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Institut des Nanotechnologies de Lyon – Université Claude Bernard Lyon1 6 Rue Ada Byron 69100 Villeurbanne 69100

organisateur : https://inl.cnrs.fr/ Institut des Nanotechnologies de Lyon – Université Claude Bernard Lyon1