La Science sur de bons Rails INSTITUT DES MOBILITÉS ET DES TRANSPORTS DURABLES, 10 octobre 2021, Famars. Fête de la science 02 – 10 octobre

INSTITUT DES MOBILITÉS ET DES TRANSPORTS DURABLES Institut des Mobilités et des Transports Durables (IMTD). Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 La grande vitesse Ferroviaire

Née au Japon dans les années 1960, la grande vitesse ferroviaire, symbole de modernité et de sécurité, n’a cessé de se développer. La France s’est illustrée dans ce domaine dès les années 1980, et détient toujours le record du monde de vitesse sur rail avec 574,8 km/h établi par un TGV il y a 14 ans !

L’exposition s’ancre dans le présent pour nous parler de la grande vitesse ferroviaire aujourd’hui. Des multimédias, vidéos, maquettes, des expériences et manipulations interactives, permettent d’appréhender les technologies et les domaines scientifiques impliqués dans les gigantesques chantiers ferroviaires.

Les laboratoires de recherche de l’UPHF à l’heure du ferroviaire

Showroom permanent de l’IMTD, le Laboratorium valorise toute l’année les recherches des laboratoires dans le domaine des mobilités.

Durant l’exposition consacrée à la Grande Vitesse Ferroviaire, y seront présentés plusieurs travaux de recherche consacrés au ferroviaire (des tests vibratoires sur roue et axe à la question des flux d’air sur les toits, autant de sujets passionnants que les chercheurs eux-mêmes viendront partager avec le public. Hauts-de-France>Nord

INSTITUT DES MOBILITÉS ET DES TRANSPORTS DURABLES Avenue Emile Loubat 59300 Famars

