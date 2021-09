Strasbourg Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Exfoliation de matériaux 2D avec observation sous microscope du résultat Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Exfoliation de matériaux 2D avec observation sous microscope du résultat Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg, 2 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 01 – 02 octobre

Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS). Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00 Grand Est>Bas-Rhin

Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200 organisateur : Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg Adresse 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg Strasbourg