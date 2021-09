Strasbourg Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Découverte de l’IPCMS Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Découverte de l'IPCMS Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 01 – 03 octobre

Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS). Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 – Visite d’équipement de Microscopie Electronique en Transmission (Corinne Bouillet) : samedi et dimanche

– Flash-conférence Ovidiu ERSEN “Principe et applications de la microscopie électronique” : vendredi, samedi et dimanche

– Visite d’équipement de Microscopie Electronique à Balayage (Voir fiche à part de Tom Ferté) : vendredi, samedi et dimanche

– Visite d’un laboratoire laser : les lasers et l’optique non-linéaire (Jérémie Léonard) : vendredi et samedi

– Flash-conférence Stefan HAACKE “Cellule solaires: comment les photons se transforment en électrons, observés pas à pas” : vendredi et samedi

– Visite de la Salle Blanche par l’extérieur : la nanofabrication et les matériaux 2D (Hicham Majjad et son équipe) (Voir fiche à part) : vendredi et samedi

– Atelier d’exfoliation de matériaux 2D (voir fiche à part) : vendredi et samedi Grand Est>Bas-Rhin

Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200 organisateur : Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg

